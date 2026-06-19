1.足に痛みや違和感がある 犬が自分の足を噛んでいる原因として、多く考えられるのが身体的なトラブルです。 足に痛みやかゆみ、しびれ、違和感などを感じていると、それを確認したり解消したりしようとして噛むことがあります。 犬は散歩などで肉球に傷がついたり、指の間にとげが刺さったりすることもあり、炎症を起こすことも少なくありません。 また、関節部分を舐めたり噛んだりしている場合は、関節に炎症