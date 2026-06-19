国分グループの低温卸・ヤシマ（本社・大阪府高槻市）は本州初となる酪農支援型自動販売機「MOOMOO（もーもー）自販機」を高槻本社に導入した。「MOOMOO自販機」は2018年の北海道胆振東部地震をきっかけに、ホクレンと北海道コカ・コーラボトリングが協業で展開している支援型自販機。26年2月時点で北海道内に274台が設置されているが、本州への設置は今回が初という。「MOOMOO自販機」は飲料1本販売ごとに売上の一部が寄付