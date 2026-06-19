ロックスター・ゲームスは、「グランド・セフト・オート」シリーズ最新作『グランド・セフト・オート VI』のプレオーダーを6月25日より開始することを発表した。 （関連：【画像】『GTA6』トレーラー映像） あわせて、新たな公式カバーアートも公開された。同アートは『グランド・セフト・オート VI』公式サイトでも確認できる。 『グラン