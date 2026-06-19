ネット通販で探すと1,000円前後するものも多い、鉄鍋やアウトドアギア専用のお手入れブラシ。なんとダイソーで、220円（税込）のステンレス製商品を発見！いざ実際に使ってみると、改めてお値段に驚いてしまう実力派のアイテムだったんです。お手入れが面倒で出番が減っていた鉄鍋も、これで気兼ねなく使えます♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：中華鍋用ステンレスブラシ価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーJANコ