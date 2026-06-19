全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・学芸大学の音楽喫茶店『喫茶平均律』です。バッハが流れ人と人が繋がるやさしい空間小さな間口の階段を登って扉を開けると、正面に素敵なカップ＆ソーサーが並ぶのが目に入り、店内にはバロック音楽が気持ちよく流れている。カウンターの上の梁は300年以上前の無垢の古材だったり、さまざまな木が使われた温かみのある空間だ。窓に