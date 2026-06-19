現地６月18日、北中米ワールドカップのグループB第２戦で、開催国カナダがカタールと対戦した。立ち上がりから積極的に攻撃を仕掛けたカナダは16分に先制すると、29分にはジョナサン・デイビッドが追加点を奪取。33分に相手が退場者を出して数的優位になると、45＋３分にもJ・デイビッドがゴールを奪い、前半だけで３点差とする。迎えた後半、51分にアクシデントが発生。アシム・マディボのタックルを受けたイスマエル・コネ