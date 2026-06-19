元イングランド代表のクリス・サットン氏が、英公共放送『BBC』で北中米W杯のグループステージ２節も展望した。チェルシーやセルティックでプレーした53歳は、前回のカタールW杯直前に「誰もがスペインとドイツがこのグループを突破すると考えているだろうが、ちょっと待ってほしい。日本には素晴らしいテクニカルな選手がたくさんいるんだ。過小評価してはいけない！」と熱弁。「ドイツは不安定で力強さに欠ける。日本に付け