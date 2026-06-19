右手中指のマメが潰れた大谷。サイ・ヤング賞を阻む“敵”となるか(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間6月17日の本拠地レイズ戦に先発登板。今季7勝目を挙げたが、5回に4失点を喫し、前回登板に続き右手中指のマメが潰れて出血するアクシデントがあった。防御率は今季ワーストとなる「1.47」まで悪化している。【動画】もはやできないことはないのか？15号を放った大谷のホームランシーンドジャース専門メディア『D