早起き生活を無理なく続けるにはどうすればいいか。日本手帳マネージメント協会代表理事の高田晃さんは「私は酒飲みだが、早起きのためにと、無理に好きなお酒を我慢することはしていない。社会生活をしていくうえで避けることのできない『お酒の場』と早起きを両立していくための工夫を紹介する」という――。※本稿は、高田晃『とにかく早起き 自分を変える一番大事な習慣力』（明日香出版社）の一部を再編集したものです。写真