食事で病気を予防することはできるのか。岐阜大学名誉教授で循環器専門医の湊口信也さんは「果物や野菜に含まれているファイトケミカルは、大腸がんや乳がん、さらには肺炎などの感染症に対しても驚くべき防御力を発揮する」という――。（第2回）※本稿は、湊口信也『果物野菜で100歳を生きる』（さくら舎）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／imtmphoto※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／imtmphoto■野菜の