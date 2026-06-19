お笑いコンビ・おぎやはぎの小木博明が１９日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」に出演。サッカーＷ杯で日本代表と対戦するチュニジアの警戒する選手の理由を挙げて、スタジオを爆笑させた。番組では、サッカーＷ杯で２１日にチュニジアと戦う日本代表について取り上げた。小３からサッカーを始め、Ｗ杯は１９８２年のスペイン大会から欠かさず見てきたというサッカー通を自認する小木。ＭＣの山里亮太から「チュニジアの注目