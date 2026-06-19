俳優の染谷将太、アニメーション映画監督の細田守氏が19日、東京・京橋のCREATIVE MUSEUM TOKYOで行われた『細田守の原点/展』のプレス内覧会のトークイベントに参加した。【写真】「細田守の原点／展」のリアルな『サマーウォーズ』展示染谷は『おおかみこどもの雨と雪』（2012年）の田辺先生役から始まり、『バケモノの子』（2015年）九太役、『竜とそばかすの姫』（2021年）の千頭慎次郎役、『果てしなきスカーレット』（20