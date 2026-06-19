ダンディーな風ぼうで知られる俳優の舘ひろし（76）が18日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。恋愛における“もしも”への回答に共演者が感心した。ダンディーな男性像でいる心構えとして「自分のことは後回し」で、「無償の愛での自己犠牲」と説いた舘。その真意について聞かれ、「女子は自己犠牲をすることはない。世界は皆さんの物ですから」と解説し、スタジオの女性陣を沸かせた。76歳の