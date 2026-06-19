１８日に放送されたＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ特大号」では、マツコ・デラックスと同い年の１９７２年生まれの著名人が大集合。西田ひかるが夏の風物詩となった自身の誕生日パーティーについて触れた。西田といえば、１９８８年から２００１年まで続けられた誕生日パーティーが有名。プライベートの友人から仕事関係者まで２００人近くも招待する大イベントで、夏の風物詩とも言われていた。番組では、そのパーティーのＶ