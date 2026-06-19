夏のオフィスカジュアルとして、襟のついたシャツではなくビジネスTシャツを選ぶ人が増えている。スタイリストの森井良行さんは「たとえばユニクロには、ビジネスシーンで使えるTシャツを数多く取り揃えている。だが、一枚で着ると『一発アウト』になる地雷商品がある」という――。写真＝iStock.com／west※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／west■ビジネスの場に「Tシャツ」だけで大丈夫なのか「ビジネス用と普通のTシャ