ソフトバンクは19日、6月30日に東京ドームで開催する西武戦、「鷹祭 SUMMER BOOST 2026」で、NovelbrightとEXILE MAKIDAIさんの出演決定を発表した。当日は、試合前セレモニーの出演アーティストとしてNovelbrightが、試合を通して球場を音楽で盛り上げるDJとしてEXILE MAKIDAIさんが登場し、鷹祭 SUMMER BOOSTとして初めてとなる東京ドーム開催を彩る。▼ Novelbright「東京ドームでの開催が初となる「鷹祭 SUMMER BOOST」初