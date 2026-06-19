DCユニバース新作映画『スーパーガール』の海外最速レビューが到着した。ミリー・オールコックがカーラ・ゾー＝エル／スーパーガールを演じ、ジェイソン・モモアがロボ役で登場する本作に、海外メディア関係者や批評家からさっそく反応が寄せられている。 『スーパーガール』は、ジェームズ・ガン率いる新DCユニバース