中日は19日、球団創設90周年を記念し、90周年広報アンバサダーであるサカナクションの山口一郎さんが制作した『新宝島（Dragons Mix）』のフルVer.（映像付き）を、球団公式YouTubeで公開したと発表した。『新宝島（Dragons Mix）』は、これまでバンテリンドーム ナゴヤのオープンデッキや場内、関連する番組などで流れてきたが、発表後から「フル尺で聴きたい！」というリクエストが寄せられていた。そこで球団は90周年広報ア