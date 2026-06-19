ロッテは19日、6月20日の楽天戦で開催される「TEAM26デー」でマリーンズOBの久保康友氏、内竜也氏とのコラボグルメを販売することになったと発表した。当日は、ZOZOマリンスタジアム内の「ROOTS MARINES」（モバイルオーダー対象店舗）で、マリーンズOBコラボグルメを販売する。対象商品を購入者には限定ステッカーをプレゼント。また、モバイルオーダーを利用すると、その場で注文・決済が完了し、並ばずにスマートフォンで商