一時は7点差の劣勢も…森下が決めた劇的フィナーレ阪神ファンにおなじみのABCテレビ公式YouTube「虎バンチャンネル」は18日、「DID 大同工業 presents 阪神タイガース DIDアワード」の5月度受賞プレーを発表した。球団OBの掛布雅之氏とファンが選んだベストプレーは、5月20日の中日戦「森下翔太外野手のサヨナラ本塁打」となった。この試合は、阪神投手陣が中日打線につかまり、7回までに7点をリードされる展開も、終盤に打線