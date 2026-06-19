TOMORROW X TOGETHERのヨンジュンが、中毒性あふれる新曲でカムバックする。6月18日、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルを通じて、7月10日にリリースされるヨンジュンの2ndソロミニアルバム『NO LABELS: PART 02』のタイトル曲『Ice Cream』の一部が公開された。【写真】「何頭身？」ヨンジュン、182cmの“異次元スタイル”短いクリップ映像で公開された『Ice Cream』は、中毒性の高いベースサウンドが印象的な楽曲だ。わずかな時