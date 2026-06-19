&TEAMがチャリティイベントに参加し、力強いメッセージを発信した。&TEAMは、6月18日に東京国際フォーラムで開催された音楽イベント「Global Citizen Live: Tokyo」にヘッドライナーとして出演した。【写真】「令和の花男」K＆JO、最強貴公子SHOT「Global Citizen Live: Tokyo」は、困撲滅に向けた世界最大規模の活動を展開する国際アドボカシー団体「Global Citizen（グローバル・シチズン）」が主催する、日本初の音楽イ