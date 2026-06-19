LNGSHOT（ロングショット）が世界で活躍を続ける。The National Basketball Association（NBA）は、K-POP ボーイズグループLNGSHOT（MORE VISIONが初めて発表したグループ）が、第2回「NBA Rising Stars Invitational」にヘッドラインパフォーマーとして出演することを発表した。【注目】LNGSHOT、プロデューサーの支援か“過剰介入”？「NBA Rising Stars Invitational」は、アジア太平洋地域各国から男子・女子チームが参加する