【モデルプレス＝2026/06/19】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が6月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。子供の好みに合わせて作った2種類のお弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】44歳元モー娘。「栄養バランスが素晴らしい」兄妹別メニューの手作り弁当◆飯田圭織、兄妹で異なる手作り弁当を披露飯田は「木曜日のお弁当」「兄妹意見が割れました」とつづり、彩り豊かな手作り弁当が並んだ写真を投稿。ゆで卵、