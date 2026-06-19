全148店舗を展開するブロンコビリーは、6月26日から9月3日までの間、『夏のブロンコビュッフェ』を提供する。レタスやパプリカなどの夏野菜に加え、美ら海もずくなどを使用した4品のメニューを新たにラインアップした。〈『夏のブロンコビュッフェ』ラインアップ〉〈1〉まろやかスパイシーテクスメクス風サラダパスタ〈2〉美ら海もずくとニラのスタミナ中華春雨〈3〉シャキシャキレタスのシーザー白和え〈4〉グァバ&パッション