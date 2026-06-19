誰でも若いときは、よく考えもせず異性に夢中になるものです。うっかりベタな相手に恋をした経験がある人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「男性が若気の至りでつい好きになってしまう女性」をご紹介します。【１】駆け引き上手な夜のお店の女性「相手にされてないのはわかってたけど…」（２０代男性）など、男あしらいの上手いホステスさんに本気になってしまう男性もいる