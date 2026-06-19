Amazonが自社開発のAIチップ「AWS Trainium」を他社のデータセンター向けに販売するため、顧客候補との協議を始めたことが分かりました。Amazon in Talks to Sell AI Chips Competing With Nvidia to Other Companies - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-18/amazon-is-in-talks-to-sell-nvidia-rival-chips-to-other-companiesAmazon hopes to challenge Nvidia more directly by selling its AI chips |