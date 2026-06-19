タレントの恵俊彰が１９日、ＭＣを務めるＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）を２日連続で休んだ。代役は１８日に続けて番組レギュラーの弁護士の八代英輝氏が務めた。１８日の生放送では冒頭で八代氏は「恵さんは、今日、お休みをいただいています」と告知したが理由は明らかにしなかった。この日は冒頭で八代氏は「おはようございます。今日もひるおび！にお付き合いください」とあいさつしたが、恵の欠