サックス奏者・上野耕平（３３）が１８日に自身のＸを更新し、妻の第１子妊娠を公表した。スポーツ報知の取材によると、お相手はＮＨＫの林田理沙アナウンサー（３６）であることが分かっている。「いつも応援して下さるファンの皆様へ」と題して投稿し「何やら思いもよらずお騒がせしてしまっていてごめんなさい」と書き出す。上野は昨年のクリスマスイブに自身のＳＮＳを通じて結婚を発表しており、お相手については「とって