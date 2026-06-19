【NARUTOカードゲーム】 2027年全世界同時リリース バンダイ カード事業部は、6月18日に開催された「BANDAI CARD GAMES ネクストプラン発表会2026.06」にて、新作トレーディングカードゲーム「NARUTOカードゲーム」を発表した。2027年に全世界同時リリースされる。 また、本発表に合わせ、ティザー映像および公式サイトも