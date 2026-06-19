大阪府の吉村洋文知事はこのほど、自身の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「吉村洋文チャンネル」を更新し、今月１７日に誕生日を迎え、年を重ねた本音を語った。府庁内で撮影スタッフから「おめでとうございます」と声をかけられ、吉村知事は「ありがとうございます！３８歳になりました」と笑顔。「３８年間生きてきて、いろんな人の支えがあって、親に産んでもらって…感謝を感じられるようになりました」と、しみじみしながら