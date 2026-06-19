俳優の染谷将太が１９日、東京・中央区のＣＲＥＡＴＩＶＥＭＵＳＥＵＭＴＯＫＹＯで「細田守の原点／展」（２０日〜８月３１日）のトークイベントに細田守監督と登場した。細田監督の「おおかみこどもの雨と雪」（２０１２年）のオーディションで初めて出会い、「（作品に）参加できてうれしかったし、監督が声を撮るときに包み込むように、役者一人ひとりに対して向き合っていて、それが素敵。自分もそうやって演出しても