ドジャースからＤＦＡとなっていたサンティアゴ・エスピナル内野手（３１）が１８日（日本時間１９日）、マイナー３Ａへの降格を拒否して自由契約を選択した。米大リーグ公式サイトで公示され、複数の米メディアが報じた。エスピナルは、昨季レッズで内野の全ポジションと左翼、右翼も守り１１４試合に出場した万能選手。守備に定評があり、今季はマイナー契約からメジャー昇格を勝ち取ると、ここまで３６試合に出場し、打率２