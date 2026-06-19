◆ファーム・リーグ巨人―中日（１９日・ジャイアンツタウンスタジアム）下半身のコンディション不良のため故障班で調整していた石塚裕惺内野手（２０）が１９日、２軍・中日戦の試合前練習に参加。遊撃でノックを受け、フリー打撃では広角に鋭い打球を放つなど、順調な回復ぶりをアピールした。石塚は４月２１日に緊急昇格し、同２２日の中日戦（前橋）でプロ初スタメン初打点。同２４日のＤｅＮＡ戦（横浜）は「３番・遊撃