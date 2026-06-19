6月10日、高知署は東京都町田市在住の自称無職・青木敬士郎容疑者（28）を麻薬及び向精神薬取締法違反（ケタミン所持）の疑いで緊急逮捕した。押収されたのは、本来は大型動物の麻酔薬として使用される「ケタミン」という薬物だった。【写真を見る】白目をむきキマっている表情の青木容疑者。腕にはタトゥーがびっしり…事件の裏には、SNS時代ならではの発覚経緯と、警察に対する容疑者の往生際の悪い逃走劇があった──。【前