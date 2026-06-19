寒河江市の市街地でクマの目撃情報が相次ぐ中、市は18日に引き続き、19日朝も現場周辺のパトロールを行いましたが、発見には至りませんでした。18日から行われていた交通規制も解除しました。18日寒河江市寒河江の長岡山付近を中心に6件のクマの目撃情報がありました。いずれも同じ個体である可能性が高いということで、市は18日、パトロールやドローンで捜索を行いましたが、発見には至っていませんでした。ま