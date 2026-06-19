あなたは読めますか？突然ですが、「絢爛」という漢字読めますか？豪華な衣装や、華やかなイベントの様子を形容する際に使われる言葉ですが、いざ漢字になると少し構えてしまいますよね。気になる正解は……「けんらん」でした！絢爛は、目がくらむほどきらびやかで美しい様子や、色彩が鮮やかで豪華なことを意味します。「絢」は模様が美しいこと、「爛」は鮮やかに光り輝くことを指し、圧倒的な美しさを表す言葉です。具体的な使