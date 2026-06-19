あなたは読めますか？突然ですが、「蝋燭」という漢字読めますか？誕生日ケーキの火を灯す際や、お盆、停電の時などにお世話になるあの道具ですが、漢字で書かれると非常に画数が多く、一瞬たじろいでしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ろうそく」でした！「蝋燭」とは、綿糸などを芯にし、その周囲に「蝋（ろう）」を塗り固めた照明具のことです。「蝋」という字は虫偏がついている通り、元々はミツバチの