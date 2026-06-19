ウクライナ軍がロシアの首都モスクワをドローンで攻撃しました。ロシア国防省は18日、ウクライナ軍のドローン555機を撃墜したと発表しました。ロシアメディアは2022年の軍事侵攻開始以降、最大規模の攻撃だと伝えています。モスクワ州の製油所や集合住宅が被害を受け、州知事によりますと、17人がケガをしました。記者：集合住宅が建ち並ぶ場所から直線距離でおよそ2キロの製油所に攻撃がありました。大量の黒煙が吹き出しています