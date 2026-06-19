日野町事件の再審公判に向けた協議で大津地検が有罪立証をしないと表明したことを受け、無期懲役が確定し服役中に病死した阪原弘さんの長男は記者会見で「ほっとした。無罪判決を早期に受け取れるのでは」と喜びを語った。