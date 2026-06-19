5月の物価は、コメが下落する一方、中東情勢の影響が広がるなか、まぐろや弁当類が上昇しています。総務省が発表した5月の全国の消費者物価指数は、変動が大きい生鮮食品を除いた指数が、前の年の同じ月と比べ1.4％上昇しました。伸び幅は前の月と変わっていませんが、食料品の上昇傾向が続き、食料全体では3.5％の上昇です。中東情勢の影響が広がるなか、漁船で使う燃料価格などが上昇し、まぐろが16.4％となったほか、ナフサ由来