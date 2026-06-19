俳優の染谷将太、アニメーション映画監督の細田守氏が19日、東京・京橋のCREATIVE MUSEUM TOKYOで行われた『細田守の原点／展』のプレス内覧会のトークイベントに参加した。【全身ショット】ブラックコーデで手を振る細田守監督＆染谷将太2009年8月1日に公開された『サマーウォーズ』。物語の舞台は現実の世界と仮想世界「OZ（オズ）」が共存する社会。数学が得意な高校生・健二は、ある日憧れの先輩、夏希に誘われて夏希の実