【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】Ｗ杯日本代表は１８日、米ナッシュビルの拠点で２０日（日本時間２１日）の１次リーグ第２戦・チュニジア戦に向け、冒頭以外は非公開で練習した。前日は疲労を考慮し、別メニューだった上田（フェイエノールト）も全体練習に参加した。チュニジア戦の開催地は、事前合宿を行ったメキシコ・モンテレイで、蒸し暑い気候が予想される。鎌田（クリスタルパレス）は「９０分戦うのは大変