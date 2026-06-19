米国株式市場は引き続き底堅い推移を維持しているものの、足元では市場全体が均一に上昇するというよりも、セクター間のリターン差や評価差がより鮮明となる局面に入っています。特に、セクター間の相関低下とディスパージョンの拡大が確認されており、アクティブ運用やセクター選択の重要性が一段と高まっている点が、現在の市場環境の大きな特徴といえるでしょう。本稿では、ステート・ストリート・インベストメント・マネジメン