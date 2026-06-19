高値が続く豚肉で、暑さが影響を広げる懸念が強まっています。豚肉をめぐっては、輸送コストやエサ代が上昇するなか、価格の高値傾向が続いています。こうしたなか、農林水産省によりますと7月〜9月に出荷される豚の頭数は370万頭となり、前の年を2％ほど下回ると予想されます。猛暑が発育不良につながるためで、出荷の落ち込みが価格全体を押し上げる可能性があります。豚肉の小売価格は今月は100グラム283円となるなど、高値水準