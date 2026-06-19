「北中米Ｗ杯・１次リーグＡ組、韓国代表−メキシコ代表」（１８日、グアダラハラ）ＦＩＦＡランキング２２位の韓国は同１３位のメキシコと対戦。後半に先制を許した。後半５分、左サイドからのクロスに合わせられたが、ボールは上空に。これをＧＫキム・スンギュがキャッチにいったが、味方と接触し、ボールをこぼしたところをルイス・ロモに押し込まれた。まさかのミスに韓国イレブンは呆然とした表情を浮かべた。初戦チ