三重大学医学部附属病院（津市）は、最新型の手術ロボットによる乳児の胸部腫瘍摘出に成功したと発表しました。低体重の乳児に対する胸部のロボット手術は世界でも例がないということです。最新の手術ロボット「ダビンチSP」は、1本のロボットアームにカメラなどすべての機能が備えられ、1カ所の切開部分のみで手術が可能となるもので、三重大学病院では一昨年から導入されています。これまで体が小さい乳幼児の胸部切開手術は成長