全国各地の伝統文化の継承や担い手の育成を支援している文化財団の助成先に三重県松阪市の「猟師かんこ踊り保存会」が選ばれ、18日に津市内で助成金の贈呈式が行われました。「明治安田クオリティオブライフ文化財団」では地域の伝統文化の継承、特に後継者の育成に必要な活動に対する助成を行っています。36回を迎える今年は全国から164件の応募があり、松阪市の「猟師かんこ踊り保存会」を含む56件が選ばれました。18日は明治安