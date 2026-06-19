3歳の娘にプレゼントしたトイカメラ。その中に残されていたのは、娘の目線で撮影された父親の姿でした。【写真】トイカメラに残っていた「昼寝するパパ」「10年後、この写真を見たら号泣する自信しかない」――。そんな投稿が、Xで共感を集めています。投稿したのは、3歳の娘との日常を発信している「あつおの日曜日」さん（@atsuo_stoic）。「ふと中身を見たら、娘から見た自分がいた。マジで10年後、この画像みて号泣する自信し