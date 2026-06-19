三重県四日市市で約800人が犠牲になった四日市空襲から今年で81年です。18日に犠牲者を悼む献花式が四日市市で行われ、遺族らが平和を祈りました。四日市市は終戦前の1945年6月から約2カ月にわたってアメリカ軍による9回の空襲に遭い、約800人が亡くなりました。最初の空襲から81年の18日、献花式が行われ四日市市の森市長や遺族など約20人が参列しました。四日市市の森市長が世界では今も戦争が起きていることに触れ「戦争を体験